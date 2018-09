Trapani, in manette i fratelli della droga

Continuo andirivieni in casa di due giovani: i carabinieri irrompono e trovano hashish e marijuana

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato per spaccio di droga i fratelli Fabio e Daniele Fortunato, 23 e 22 anni. I militari sono intervenuti per il sospetto di un continuo andirivieni di giovani dal loro appartamento.

Entrando all’interno della palazzina, precisamente sul tetto dell’immobile, nella veranda interna di pertinenza dell’appartamento dei fratelli Fortunato vi erano palesemente attrezzature riconducibili alla coltivazione di piante di cannabis indica come reti ombreggianti e pali in legno.

Alla “visita” dei carabinieri, uno dei due fratelli è uscito in veranda e ha buttato un grosso borsone nero sul balcone affianco, convinto di non essere visto. Poi una volta entrati, i militari hanno subito sentito un forte odore di marijuana.

In una delle stanze vi era un bicchiere di plastica con parte di arbusti recisi, 40 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino e 1.350 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. All’interno del borsone gettato poco prima sono state trovate due buste con più di un chilo di marijuana.