LICATA (AGRIGENTO) – Ha picchiato madre e padre e non sarebbe stata neanche la prima volta, per farsi consegnare 50 euro. Un trentunenne disoccupato di Licata (Ag) è stato arrestato, stanotte, dai carabinieri per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi genitori impauriti. Il giovane è stato portato al carcere di Agrigento.