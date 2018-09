Cadono calcinacci dagli Archi della Marina

Catania . Eseguiti in tempi brevissimi i lavori di messa in sicurezza dei viadotti. Riaperta la Villa Pacini. FOTO

CATANIA – Alle 18.30 è stata nuovamente aperta al pubblico Villa Pacini dopo gli immediati lavori realizzati da una squadra di pronto intervento delle Ferrovie dello Stato che d’intesa coi tecnici comunali e l’assessore alla protezione civile Alessandro Porto, hanno messo in sicurezza nove viadotti degli Archi della marina potenzialmente a rischio caduta calcinacci.



Stamattina, infatti, intorno alle 12 si era verificata la caduta di due parti di uno dei manufatti, per fortuna senza conseguenza, e l’Amministrazione Comunale dopo aver delimitato l’area aveva disposto la chiusura precauzionale del giardino pubblico.

“Anche a nome a nome del sindaco Pogliese – ha detto l’assessore Porto – ringrazio le Fs e i loro tecnici per l’immediato intervento, mostrando grande sensibilità per aver operato con massima tempestività consentendoci di riaprire Villa Pacini in sicurezza e in tempi rapidissimi”.

Nei prossimi giorni, infatti, verranno effettuati ulteriori interventi di verifica e messa in sicurezza degli archi della Marina.