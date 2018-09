Con l’auto travolge i vicini di casa: un morto e sette feriti a Palagonia

PALAGONIA (CATANIA) – Una donna è morta e altre sette persone sono rimaste ferite nella tarda serata di ieri a Palagonia. Un’auto pirata ha investito un gruppo di passanti tra via degli Orti e via Savona, dove gli abitanti del paese sono soliti mettersi per strada la sera, fuori dalle rispettive abitazioni. Il conducente sarebbe un vicino di casa, il 52enne Gaetano Fagone.

A perdere la vita Maria Napoli, di 87 anni. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita: una donna di 60 anni ha la rotula rotta ed è in ospedale al Cannizzaro di Catania. A Caltagirone sono ricoverati per delle fratture e contusioni i genitori di due bambini che sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria.

Illeso un bambino di 9 mesi: il piccolo era su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dall’auto. Il piccolo per precauzione ha trascorso la notte nel reparto di pediatria dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato poi raggiunto dai genitori.

Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada chiusa quando l’uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte ed è fuggito. E’ in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo.

Al centro della drammatica aggressione ci sarebbero pessimi rapporti tra Fagone, con un passato turbolento e, secondo quanto si è appreso, qualche ricovero per problemi psichici e che in passato era stato denunciato, e gli altri vicini di casa. Fagone ha investito i vicini utilizzando l’auto del padre.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gravina di Caltagirone, Militello, Garibaldi di Catania, Cannizzaro e Vittorio Emanuele. La vettura, una Fiat Punto, è stata ritrovata. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco per fermare il ricercato.