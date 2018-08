“Sbarre delle galere troppo larghe”

Catania . I sottosegretari Candiani e Molteni incontrano in questura il commissario aggredito: “La sicurezza non passa solo da mezzi e uomini in più se i delinquenti rimangono per strada”. VIDEO1 – 2

CATANIA – I sottosegretari all’Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni, alla presenza del questore Alberto Francini, al vicario del prefetto Enrico Gullotti e al sindaco Salvo Pogliese, hanno incontrato, nella questura di Catania, il commissario della Polizia di Stato che ieri è rimasto ferito durante un tentativo di rapina subito all’interno della propria abitazione.

Entrambi i rappresentanti del Viminale hanno avuto parole di elogio e di apprezzamento per il poliziotto catanese che “ha prontamente reagito a un’aggressione subita all’interno della propria abitazione che – ha sottolineato Candiani – dovrebbe il luogo in cui ogni cittadino ha diritto a trovare la massima sicurezza e serenità”.

Il questore Francini ha sottolineato la professionalità e la capacità operativa del commissario che, attesa anche la non più giovanissima età, ha affrontato i due giovani aggressori, riuscendo ad arrestarne uno.

Parole di solidarietà anche dal sindaco Pogliese che ha voluto esprimere vicinanza al poliziotto ferito. Vicinanza più volte sottolineata anche dal sottosegretario Molteni che ha anche “assicurato la massima disponibilità alla questura di Catania per un sempre più incisivo controllo del territorio, nell’ottica di una più generale attenzione al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

“La sicurezza non passa solo da mezzi e uomini in più: se le sbarre delle galere sono troppo larghe bisogna stringerle perché altrimenti tutto il lavoro fatto dalle forze dell’ordine viene sempre frustrato e non ha più risultato finale perché i delinquenti continuano a rimanere per strada”, ha affermato il sottosegretario Candiani, che è anche commissario della Lega in Sicilia.

“Presenza dello Stato – ha aggiunto Candiani – vuol dire garantire all’amministrazione comunale che facciamo tutti parte di una grande squadra che ha voglia di dare riscatto a Catania: vogliamo una città libera da questo tipo di situazioni di pericolo che purtroppo abbiamo visto in una notte drammatica affrontata in maniera encomiabile da un poliziotto, ma che poteva colpire qualche altro cittadino”.