Onduline in eternit scaricate in strada, denunciato imprenditore edile

SIRACUSA – I carabinieri di Portopalo di Capo Passero (Sr) hanno denunciato un imprenditore edile cinquantenne per gestione di rifiuti non autorizzata. L’uomo, titolare di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni edili che aveva eseguito dei lavori in un’abitazione privata, stava provvedendo, in assenza di autorizzazione, allo smaltimento di onduline in eternit. Le onduline erano state già portate in strada.