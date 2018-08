Lo sposo Fedez sbarca a Catania

CATANIA – E’ sbarcato in Sicilia. Fedez, lo sposo, è arrivato in aeroporto a Catania su un aereo Alitalia con gli ospiti del matrimonio più social dell’anno e “addobbato” con il logo The Ferragnez per l’occasione.

I passeggeri hanno trovato nel loro sedile un contenitore in cartone, contenente patatine, una spilla, sapone liquido, tutto sempre griffato The Ferragnez. Ad attendere Fedez tanti fans e decine di auto di grossa cilindrata e pulmini che hanno trasferito gli ospiti a Noto.

Alla Dimora delle Balze, luogo dove si terrà domani pomeriggio il matrimonio e il ricevimento, alloggiano solo gli sposi con i membri dello staff. Gli amici hanno trovato posto in alberghi del centro cittadino. Stasera al tramonto party di benvenuto a Palazzo Nicolaci, nel centro storico della città del barocco.

A Linate oggi è stato predisposto un display luminoso al check in, biglietto e gadget personalizzati con la scritta ‘Ferragnez’. L’iniziativa – subito rilanciata sui social con tanto di video del rapper che sale in aereo abbracciato a una bambola con le fattezze della futura moglie – non piace al Codacons, che annuncia un esposto all’Enac.

“Abbiamo deciso di presentare un esposto all’Enac affinché verifichi la correttezza dell’operato sia dell’aeroporto di Linate, sia di Alitalia – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ semplicemente assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si “pieghino” a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi. L’Ente Nazionale dell’aviazione civile deve verificare se quanto accaduto oggi a Milano sia o meno corretto e autorizzato dalla normativa di settore, e se le decisioni dello scalo di Linate e di Alitalia abbiano avuto ripercussioni sui passeggeri ed eventuali costi a carico della collettività. In tal caso avvieremo le dovute azioni legali a tutela dei cittadini”.

“Nessun disagio per i passeggeri di Linate a causa del gate riservato agli invitati delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni”, spiegano da Sea, società che gestisce gli scali milanesi. Da quanto si apprende, non si è verificato alcun disagio perché l’aereo – da Milano a Catania – era un volo dedicato, che trasportava solo gli invitati al matrimonio.