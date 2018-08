Folle corsa di due centauri a Giarre

La moto non si era fermata al posto di blocco: i due sono stati inseguiti e bloccati nel centro storico

CATANIA – Spettacolare inseguimento nel centro storico a Giarre. Due giovani, Antonino Musumeci, 27 anni, Andrea Michael Guardalà, 23 anni, in sella alla una Yamaha 600, non si sarebbero fermati all’alt imposto da una pattuglia dei carabinieri in piazza Duomo.

Immediatamente è scattato l’inseguimento lungo la via Callipoli, i due sono stati bloccati dai militari della stazione di Mascali dopo una breve colluttazione alla quale hanno assistito numerosi passanti. I due hanno iniziato a minacciare i militari operanti, insultandoli e aggredendoli con calci e pugni, ma sono stati immediatamente bloccati ed arrestati e dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Durante gli accertamenti è emerso che Musumeci non ha mai conseguito la patente di guida e che il mezzo era privo di targa e copertura assicurativa.