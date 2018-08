Investe pedone, lo minaccia e scappa

Catania . In piazza Mancini Battaglia ex funzionario della motorizzazione si finge pubblico ufficiale: denunciato

CATANIA – Agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania hanno indagato in stato di libertà per omissione di soccorso e lesioni colpose un uomo che, dopo aver investito un pedone che si trovava in piazza Mancini-Battaglia, si è allontanato senza prestare soccorso.

L’uomo, un funzionario della motorizzazione civile in pensione, prima di andare via avrebbe intimidito il ferito, non grave, mostrandogli una paletta istituzionale, che non aveva restituito, qualificandosi come Pubblico Ufficiale: ciò gli ha comportato un’ulteriore denuncia per usurpazione di funzioni pubbliche.