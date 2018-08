Messina, picchia compagna e sorella

MESSINA – Maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. Questi i reati per i quali i poliziotti di Messina hanno arrestato un venticinquenne. Vittime dell’uomo la compagna e la sorella, entrambe conviventi nell’appartamento in cui ha avuto luogo l’ultimo di una lunga serie di episodi di violenza e maltrattamenti.

Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, nelle scorse settimane si è più volte reso responsabile di minacce e atti di violenza psicologica e fisica nei confronti dei congiunti rendendo necessario in più occasioni l’intervento delle forze dell’ordine.

A inizio mese, era stato già denunciato per gli stessi reati, per estorsione nei confronti della madre e per la rapina a una tabaccheria. Le richieste di denaro per l’acquisto di droga sono nel tempo diventate sempre più pressanti sino a degenerare in atti di vandalismo contro mobili e suppellettili e aggressioni fisiche nei confronti dei familiari.

Ieri, a scatenare l’ira dell’uomo, futili motivi, il pranzo domenicale. Alla presenza di figli e nipoti minori, il venticinquenne ha preso per il collo la compagna sbattendola contro il lavello. Alla sorella intervenuta in aiuto della cognata, non ha risparmiato calci e pugni, distruggendo nel frattempo qualsiasi cosa gli venisse a tiro.

All’arrivo dei poliziotti, l’intera cucina era stata messa a soqquadro, pensili, mobili, piatti distrutti, la porta d’ingresso danneggiata, tracce ematiche ovunque. Anche in presenza dei poliziotti, l’uomo non ha esitato a insultare e minacciare la moglie. Il venticinquenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso altra abitazione.