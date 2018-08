McDonald è “aperto” pure di notte: banda della ruspa porta via 10.000 €

ACIREALE (CATANIA) – Da McDonald, ma non per un panino. Rubano una pala meccanica in un cantiere vicino, fanno irruzione nel fast food di Acireale intorno alle 4.30 di notte e portano via dalla cassa circa 10.000 euro, l’intero incasso del fine settimana.

Un colpo ben studiato, quello della banda dell’escavatore. Tranne per un dettaglio: all’interno del locale c’era un dipendente, intento a preparare la colazione; da qualche tempo infatti la multinazionale ha avviato il servizio mattutino.

Ma la rapina è andata ugualmente a segno, e per i carabinieri è aperta la caccia ai colpevoli. Vistosi i danni al ristorante. Il malvivente a bordo della ruspa ha anche distrutto alcune macchine posteggiate.