Furti in appartamenti, coppia in manette

BOLOGNETTA (PALERMO) – Identificati gli autori di sette furti in appartamento a Bolognetta, Misilmeri e Altavilla Milicia, nel Palermitano. In manette una coppia di palermitani, Nunzio Oddo, 38 anni, residente a Noto (Sr) ma di fatto domiciliato a Villabate (Pa), in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, e la convivente, Marianna Tramuto, trentenne residente a Misilmeri, ma di fatto domiciliata a Villabate.

L’acquisizione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e l’analisi dei tabulati telefonici hanno permesso di accertare che i due avevano messo a segno ben sette furti in abitazione. I carabinieri hanno recuperato vari monili in oro e altri oggetti, tutti proventi dei furti. Sono in corso indagini per identificare ulteriori complici dei due.