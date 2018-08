PALERMO – Chiuso un tratto di via Ruffo di Calabria, a Palermo per il cedimento del manto stradale. Lo stop alle auto è stato disposta da un’ordinanza del Comune.

E’ stato interdetto anche il transito ai pedoni. La voragine in strada è stata provocata dalle abbondanti piogge che si sono abbattute in città soprattutto nella zona di Baida: in via Falconara, poco sotto via Ruffo di Calabria, giovedì si è sgretolato l’asfalto e la strada si è trasformata in un torrente.