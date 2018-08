Agrigento, picchetti e gazebo sulla marna

AGRIGENTO – Storie di ordinaria inciviltà nelle coste siciliane. L’associazione Mareamico ha documentato lo scempio di alcuni bagnanti a Punta Bianca (Agrigento): “Ormai ad Agrigento hanno vinto loro: sono i cafoni e i maleducati. Non rispettano nulla, fanno ciò che vogliono e nessuno riesce a fermarli”.

“Domenica a Punta bianca sono arrivati a piantare picchetti sulla marna, piazzarsi sul promontorio come se fossero i padroni del mondo e posteggiare le loro moto sulla marna bianca – continuano gli ambientalisti -. Siamo stanchi di convivere con questi incivili cialtroni: vogliamo sapere se la regione Sicilia vuole tutelare le sue bellezze mediante la nascita della riserva naturale, che da oltre 20 anni attende di essere istituita. Senza gli adeguati controlli non ci sarà alcuna speranza per questi luoghi”.