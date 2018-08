Stavolta sono scesi tutti

CATANIA – E’ iniziato ieri notte lo sbarco di tutti i 137 migranti dalla nave Diciotti, dopo cinque giorni trascorsi sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania.

I primi a scendere sono stati 12 giovanissimi, che sono stati presi in consegna da personale della Croce rossa italiana. Dopo l’identificazione saranno trasferiti con dei bus nell’hot-spot di Messina in attesa della successiva distribuzione tra Chiesa italiana, un centinaio, Albania e Irlanda, una ventina ciascuno.

Una risoluzione che arriva quasi in contemporanea con la notizia che il ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio proprio per la questione della Diciotti. Indagato anche il capo di Gabinetto del Viminale. Secondo i magistrati hanno privato illegalmente della libertà personale i profughi soccorsi. “Vergogna”, il commento a caldo del leader della Lega.

La svolta nel primo pomeriggio, quando l’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato di 17 profughi – undici donne e sei uomini alcuni dei quali affetti da polmonite e tubercolosi – bisognosi di assistenza medica. In serata però a scendere sono stati in 13: quattro giovani donne hanno preferito restare a bordo per non separarsi dai mariti.

Ai mediatori culturali e ai medici che le hanno visitate le 11 profughe hanno raccontato le violenze e gli abusi subiti nei campi profughi della Libia: storie drammatiche denunciate nei giorni scorsi anche da diversi politici saliti a bordo dell’imbarcazione.

Nel pomeriggio al porto c’era stata la manifestazione delle associazioni antirazziste catanesi e siciliane. Centinaia di persone avevano chiesto l’immediata liberazione degli extracomunitari e le dimissioni di Salvini. I manifestanti hanno comunicato con i migranti esponendo gli striscioni dal molo centrale del porto. Alcuni hanno raggiunto la nave Diciotti a nuoto per portare messaggi di solidarietà.

Quelli che hanno cercato di avvicinarsi da terra sono stati fermati dalle forze dell’ordine: “C’è stata una violentissima e sproporzionata carica della polizia – racconta Rete antirazzista -. Due ragazzi e una ragazza sono stati feriti e caricati sulle ambulanze che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’area della manifestazione a causa del blocco dei mezzi della polizia”.