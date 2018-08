SpongeBob, Gucci e Prada erano finti: scattano i sequestri a Catania

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 81.000 articoli contraffatti e 1.000 tra cd e dvd pirata. Nel corso di controlli eseguiti nell’area del terminal bus è stato beccato un senegalese con 83 borse contraffatte riproducenti i marchi di note griffe di moda quali Gucci, ­Chanel­­­­­­­­­­, Prada e O bag. Il venditore ambulante è stato denunciato.

Inoltre nella zona industriale, all’interno di un’area di deposito merci per conto terzi gestita da cinesi, le Fiamme gialle hanno trovato numerosi scatoloni con migliaia di prodotti contraffatti costituiti da articoli per bambini (album da colorare, pupazzi gonfiabili e adesivi) che riproducevano illecitamente alcuni dei noti personaggi dei cartoons, come SpongeBob e Ben 10. Merci il cui valore di mercato ammonta a oltre 100.000 euro.

Infine, nel corso di due pattugliamenti nella zona di viale Mario Rapisardi e nel centro di Misterbianco, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 1.000 tra cd e dvd pirata detenuti da due senegalesi, anche loro denunciati. Peraltro, essendo entrambi irregolari, è scattato il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.