SIRACUSA – Un 43enne di Siracusa è stato arrestato dagli agenti delle volanti per maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva già ricevuto un provvedimento di non avvicinamento nei luoghi frequentati dai propri genitori, il padre 85enne e la madre di 81 anni. Ieri notte, intorno all’una, il 43enne è entrato nell’abitazione dei genitori e, per futili motivi, avrebbe avuto atteggiamenti violenti, spaventandoli. I poliziotti, avvertiti dalla coppia, sono intervenuti e lo hanno immobilizzato e arrestato.