In manette 35enne sorpreso a irrigare piantagione di marijuana

SORTINO (SIRACUSA) – Ieri pomeriggio, i carabinieri di Sortino hanno arrestato il trentacinquenne F.G. per detenzione, produzione e traffico di droga. I militari hanno scoperto in contrada Fiumara di Sopra, all’interno di un fondo di proprietà del reo, una piantagione di “canapa indiana”, composta da 26 piante alte 2 metri circa in stato di infiorescenza. I carabinieri hanno bloccato il 35enne mentre erano intento a irrigare la coltivazione.