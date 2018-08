Rubava nei b&b di Palermo: denunciato

PALERMO – La polizia di Stato ha denunciato un cittadino marocchino bloccato dopo un lungo inseguimento in pieno centro storico e trovato in possesso di diverse carte di credito, passaporti, mille rubli che erano di un ospite in un b&b che si trova in via Santa Chiara a Ballarò.

Nello zainetto dell’indagato sono stati trovati anche capi di abbigliamento di un’altra coppia di turisti russi che era stata derubata. Secondo l’accusa dei poliziotti di quartiere il marocchino sarebbe responsabile di diversi furti messi a segno nelle case vacanze e nei b&b del centro storico.

K.R., di 34 anni, avrebbe messo a segno i colpi arrampicandosi attraverso le grondaie e i balconi. Il marocchino era ricercato da mesi ed è stato individuato in corso Vittorio Emanuele e bloccato dopo un inseguimento in via Celso. La polizia sta proseguendo le indagini.

Il cittadino marocchino è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto di oggetti atti a offendere. Gli sono stati notificati, inoltre, un provvedimento di obbligo di dimora e un avviso orale del Questore, in merito ad altri furti che avrebbe commesso in passato sempre a Palermo.