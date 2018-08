Diciotti, migranti verso lo sbarco. Salvini indagato dai pm di Agrigento

Catania . Si profila una soluzione per le 137 persone ancora a bordo: venti andranno in Albania, un gruppo in Irlanda e degli altri si occuperà la Chiesa. Al ministro dell’Interno contestati sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio

La vicenda della nave Diciotti trova la sua soluzione. Tutti i migranti verranno sbarcati nelle prossime ore: 20 andranno in Albania, un gruppo in Irlanda e degli altri si occuperà la Chiesa. Da Catania i migranti saranno trasferiti a Messina e poi distribuiti in vari centri.

Una risoluzione che arriva quasi in contemporanea con la notizia che il ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio proprio per la questione della nave Diciotti. Indagato anche il capo di Gabinetto del Viminale. Secondo i magistrati, avrebbero privato illegalmente della libertà personale i profughi soccorsi dalla nave Diciotti a cui, da giorni, è vietato scendere dall’imbarcazione ormeggiata nel porto di Catania. “Vergogna”, il commento a caldo del leader della Lega.

La svolta arriva nel primo pomeriggio, quando l’ufficio di Sanità marittima di Catania ordina lo sbarco immediato di 17 profughi – undici donne e sei uomini alcuni dei quali affetti da polmonite e tubercolosi – bisognosi di assistenza medica. In serata però a scendere dalla Diciotti, la nave della Guardia Costiera che li ha soccorsi e che è ormai da giorni la loro casa, sono in 13: quattro giovani donne hanno preferito restare a bordo per non separarsi dai mariti.

Ai mediatori culturali e ai medici che le hanno visitate le 11 profughe hanno raccontato le violenze e gli abusi subiti nei campi profughi della Libia: storie drammatiche denunciate nei giorni scorsi anche da diversi politici saliti a bordo dell’imbarcazione. Sulla Diciotti restano in 137, ma anche per loro arriva la svolta. Con un tweet il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in serata, annuncia la decisione del governo albanese di accogliere 20 persone. “Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall’Italia”, scrive la Farnesina.

Una notizia in parte anticipata da Salvini che nel pomeriggio aveva annunciato di essere al lavoro con alcuni paesi, “con realtà più vicine a noi”, per risolvere una vicenda diventata, oltre che un’emergenza umanitaria, un caso politico e stasera anche giudiziario. Poi la svolta finale, con l’annuncio dell’accordo con la Chiesa Italiana e con l’Irlanda.

Nel frattempo i 13 “liberati” per motivi sanitari scendono dalla nave in fila, dopo giorni di attesa, e ad accoglierli trovano centinaia di persone radunate da ore sul molo di Levante per la manifestazione antirazzista. Cantano Bella Ciao, intonano slogan contro il ministro dell’Interno, sventolano bandiere della pace. E’ il popolo dei no Muos, di Legambiente, di Cgil, Usb ed Arci, degli scout.

Quelli che restano a bordo – uomini che da giorni vivono sul ponte esposti al caldo torrido e a violenti temporali, costretti a dormire su dei cartoni e a dividersi due bagni chimici – capiscono che la folla è lì per loro e salutano e applaudono. Una manifestazione pacifica fino a quando alcuni tentano di forzare il blocco delle forze dell’ordine che impediscono l’accesso al molo in cui la nave è ormeggiata.

Qualcuno si butta in mare cercando di raggiungere l’imbarcazione: Finanza, Polizia e Guardia Costiera intervengono per impedirlo. I due fronti entrano in contatto ed un poliziotto rimane ferito. Per i migranti ormai l’ “illegale detenzione”, come la giudica la magistratura, e non solo, sembra ormai alle battute d’arresto.