Concerto fuorilegge del neomelodico, lido catanese costretto a chiudere

Spettacolo senza autorizzazioni, arriva il provvedimento per lo stabilimento balneare di Fondachello

CATANIA – Il 30 luglio scorso i carabinieri di Riposto avevano denunciato la titolare di uno stabilimento balneare di via Spiaggia a Fondachello di Mascali, perché aveva organizzato, con utilizzo di pedane e strumentazioni acustiche, uno spettacolo musicale di un cantante neomelodico catanese all’interno della struttura sprovvista delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In quella circostanza la donna rilasciò delle false dichiarazioni sui documenti “Scia” e “Siae”, in relazione all’ingresso dei numerosi spettatori, venuti a conoscenza dell’evento attraverso messaggio pubblicitario pubblicato sul profilo Facebook del lido, ed entrati pagando il biglietto d’ingresso. I militari avevano accertato anche l’impiego di 8 lavoratori in nero su 10 presenti.

L’evento musicale era stato immediatamente sospeso e ieri pomeriggio i carabinieri hanno notificato alla donna, quale amministratore unico dello stabilimento balneare, l’ordinanza immediata di cessazione attività abusiva di pubblico spettacolo.