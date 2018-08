POLLINA (PALERMO) – Al via domani a Pollina la 31\esima edizione della sagra della manna, il prodotto tipico del territorio che si estrae dai frassini nel comprensorio della cittadina e di Castelbuono. Alle 17,30 la benedizione della piantine di frassino da destinare ai nati dal 28 febbraio 2017 al 25 agosto 2018 in piazza Duomo. A seguire, alle 19, nel centro storico il via alle degustazioni di specialità sia dolci che salate a base di manna. Il ticket per le degustazioni costa 3 euro. Alle 21, nel teatro Pietra Rosa, lo spettacolo folkloristico a cura del gruppo Viginti Myllis di Lascari.