La cannabis fa invecchiare prima il cervello

ROMA – L’uso di cannabis fa invecchiare prematuramente il cervello, ma un effetto simile lo hanno anche altri disturbi come schizofrenia e disturbo bipolare. Per uno dei maggiori studi di neuroimaging mai effettuati, i ricercatori hanno analizzato le scansioni cerebrali di 31.227 persone, scoprendo che potevano predirne l’età dal flusso di sangue nel loro cervello.

Il cervello rappresenta solo il 2% della massa corporea, ma riceve fino al 20% del sangue pompato dal cuore e viene attraversato da circa 370 miglia di microvasi. Esistono prove del fatto che i problemi di questi microvasi precedono i cambiamenti nel tessuto cerebrale e nella cognizione, eppure la loro condizione è sotto-indagata per quanto riguarda l’invecchiamento cerebrale. Per il nuovo studio, pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease, i ricercatori hanno analizzato i modelli di circolazione del sangue in 128 regioni del cervello usando la tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli (SPECT).

Dalle scansioni hanno determinato una “età stimata dal cervello” per ogni persona e calcolato l’invecchiamento accelerato come differenza tra età cronologica ed età stimata. Ne è emerso che l’invecchiamento cerebrale era legato alla modificazione del flusso sanguigno e consumare cannabis era associato in media a 2,8 anni di invecchiamento prematuro, soffrire di schizofrenia a 4 anni, il disturbo bipolare a 1,6 anni e il Disturbo da Deficit di Attenzione (ADHD) a 1,4 anni.