Furti a scuola, preso giovane rumeno

Ribera . In casa nascondeva pc e strumenti musicali rubati in vari istituti: denunciato 17enne

RIBERA (AGRIGENTO) – Quando hanno scoperto il “tesoro” che il giovane romeno custodiva a casa, i carabinieri di Ribera (Ag) hanno subito pensato ai vari furti avvenuti negli ultimi tempi in alcuni istituti scolastici, al “Navarro” e al “Don Bosco”, in cui gli oggetti rubati erano per lo più strumenti musicali, in particolare violini e trombe, pc notebook e attrezzatura elettrica varia.

Durante controlli con posti di blocco notturni, i carabinieri hanno fermato un 17enne romeno, beccato subito in possesso di un notebook nascosto dentro uno zaino. Dalla perquisizione in casa del minorenne, in un sottoscala ispezionato dai militari è saltato fuori un consistente quantitativo di oggetti, in particolare strumenti musicali, violini e trombe, pc notebook e attrezzatura elettrica varia, in gran parte già riconosciuto dal personale addetto agli istituti scolastici che avevano subito i furti.

Il valore della refurtiva recuperata dai militari ammonta a circa 5.000 euro. Con l’accusa di ricettazione per il 17enne romeno è subito scattata la denuncia.