Nave Diciotti, occhi puntati sull’Ue

CATANIA – Tutto apparentemente tranquillo nel porto di Catania, dove da quattro giorni è ormeggiata la nave Diciotti con a bordo 150 dei 190 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Dal pattugliatore della Guardia costiera due giorni fa sono stati sbarcati 27 minorenni non accompagnati.

A bordo ci sono ancora 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano ed un somalo. Alcune di loro sono donne. Oggi alle 10 nel porto è in programma un presidio della Cgil Sicilia al quale parteciperanno delegazioni da tutta la Sicilia. Anche stamane sul molo di Levante è presente solamente personale della Guardia Costiera, Polizia di Stato, Guardia di finanza e carabinieri. Nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l’assistenza allo sbarco. Sulla città è previsto un allerta meteo arancione.

E intanto, in attesa del vertice Ue delle prossime ore e di un complicato accordo tra i Paesi europei, le diplomazie puntano i piedi. La situazione è andata tecnicamente – secondo le parole del Comandante della nave, Massimo Kothmeir – “oltre il tempo massimo”. Si moltiplicano anche gli appelli: l’Unhcr e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni esortano il governo italiano a consentire lo sbarco di tutti.

Ma il ministro dell’Interno resta della propria linea, nonostante il pressing di associazioni, di alcune componenti politiche e le indagini di tre procure, in particolare quella di Agrigento che ipotizza il reato di sequestro di persona. “Con la mia autorizzazione, dalla Diciotti, dove ci sono tutti immigrati illegali, non scende nessuno” e “combatterò fino all’ultimo per mantenere i miei impegni con gli elettori. Mi piacerebbe che gli alleati facessero lo stesso e vorrei che non ci fossero interferenze interne o internazionali per rallentare il lavoro di un governo del cambiamento. Io non mollo”, ribadisce Salvini, il quale cita il “No Way” dell’Australia dove “nessun migrante soccorso in mare mette piede”.

Dalla cancelleria tedesca, intanto, hanno fatto sapere che ci sono contatti tra alcuni Paesi europei per l’accoglienza dei migranti della Diciotti. In caso di un mancato accordo con l’Ue per la ripartizione dei naufraghi, il vicepremier Di Maio minaccia la linea dura, cogliendo il plauso del Viminale: “Se domani non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti – dice Di Maio – io e il M5s non saremo disposti a dare più 20 miliardi di euro all’Ue”. Tra i primi a promettere di “dar battaglia” al prossimo vertice Ue è proprio il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, secondo il quale “se gli stati membri avessero seguito la proposta di riforma di Dublino del Parlamento europeo, il problema della Diciotti sarebbe già risolto”. Dallo stallo europeo a quello sulla Diciotti.