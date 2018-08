Catania, sorpresi a rubare nell’auto

Per entrare nella macchina avevano utilizzato un jammer: due arrresti

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato i pregiudicati Matteo Gagliani, 60 anni, e Gaetano Portaro, 58 anni, per furto aggravato in concorso. Ieri mattina la polizia

ha notato un uomo che, con atteggiamento sospetto, si trovava nelle vicinanze di un’auto lasciata in sosta.

Poco dopo dall’auto è sceso un altro uomo che, dopo aver scambiato un cenno d’intesa con il complice, ha cercato di allontanarsi in fretta. Gli agenti, a quel punto, sono intervenuti per bloccare i due, dopo aver accertato che la chiusura elettronica delle portiere dell’auto era stata disattivata e che il vano portaoggetti era stato messo a soqquadro.

I due hanno ammesso le loro responsabilità, precisando che per aprire la macchina avevano utilizzato un disturbatore di radio-frequenze (comunemente noto come jammer), inibendo la chiusura automatica delle portiere.

Tale strumento, successivamente, è stato trovato dagli agenti dentro la tasca dei pantaloni di Gagliani mentre, addosso al complice, è stata trovata la refurtiva sottratta dal veicolo. In casa dei due malviventi, gli agenti hanno recuperato altri dispositivi dello stesso tipo di quelli utilizzati per commettere il furto.