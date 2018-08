In manette 53enne per evasione dai domiciliari (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato Alfio Leonardi, 53enne, per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri mattina, una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, ha riconosciuto e bloccato l’uomo mentre si trovava a piedi nei pressi della propria abitazione, senza alcun giustificato motivo, in palese violazione dei vincoli restrittivi cui era sottoposto. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.