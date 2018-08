Droga nascosta ovunque: preso a Barriera

CATANIA – Un giovane pusher catanese, il ventenne Giuseppe Mirabella, è stato arrestato dalla polizia nel quartiere di Barriera. Gli agenti hanno notato un capannello di persone sospetto, così sono rimasti in osservazione.

Dopo qualche minuto il ragazzo ha preso un involucro che ha poi consegnato a uno dei presenti. Subito è stato bloccato, addosso aveva altra marijuana nascosta tra i vestiti.

E’ poi scattata la perquisizione a casa: ancora marijuana, in parte sfusa e in parte frazionata in dosi, ben occultata in un mobile, insieme con una somma di denaro e materiale per il confezionamento in dosi della droga.