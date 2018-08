Catania, chiusi 2 viadotti in tangenziale

Il Comune chiude cautelativamente due cavalcavia in zona Passo Martino per criticità strutturali

CATANIA – La Direzione Comunale Protezione Civile e l’Ufficio Traffico Urbano stanno predisponendo le ordinanze di chiusura al traffico veicolare di due cavalcavia sulla tangenziale Ovest zona Passo Martino -direzione Siracusa- all’altezza dei KM 22 e 23, entrambi ricadenti nel territorio di Catania, a seguito dell’esito della riunione convocata oggi in prefettura tra rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana di Catania, Anas, Irsap e Polizia Stradale.

A eseguire gli interventi, prioritariamente di messa in sicurezza per evitare il rischio di caduta calcinacci e poi successivamente di verifica e manutenzione, sarà l’Ente Città Metropolitana, che dai documenti è risultata proprietaria dei manufatti soprastanti la Tangenziale. Quest’ultimo asse viario non verrà dunque interessato in alcun modo alla sospensione della viabilità dei due viadotti, dove transitano principalmente mezzi pesanti destinati alle aziende del circondario.

La riunione in prefettura, in sostanza, ha confermato quanto emerso nel sopralluogo tecnico di ieri guidato dagli assessori comunali Alessandro Porto e Giuseppe Arcidiacono, rispettivamente alla protezione civile e ai lavori pubblici e cioè le evidenti criticità strutturali in alcune parti, per via dei giunti ampiamente dilatati, parti logore e crepe dovute al tempo trascorso della loro realizzazione, per le quali sarà necessario intervenire con opere di manutenzione straordinaria.

In vista dell’interdizione al traffico veicolare, i tecnici comunali stanno anche realizzando un piano alternativo di viabilità individuando percorsi alternativi nella zona stessa.