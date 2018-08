Appello della Procura ai ministri: “Fate sbarcare i minorenni”

CATANIA – Nessuno sbarco, ancora, da nave Diciotti, arrivata alle 23.30 circa di due giorni fa nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. I profughi, è la linea adottata, non potranno lasciare il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i Paesi del’Unione europea dei migranti soccorsi.

Anche questa mattina sul molo di Levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l’assistenza allo sbarco. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo senza alcuna ipotesi di reato, mentre i pm di Agrigento continuano ad indagare su quanto accaduto al largo di Lampedusa

LA LETTERA DELLA PROCURA. La Procura per i minorenni di Catania ha inviato una lettera ai ministri dell’Interno e delle Infrastruttura, al capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e al prefetto, con la quale quale chiede che “i minorenni non accompagnati siano fatti sbarcare” da nave Diciotti. Sulla nave ci sono 177 migranti 29 minorenni non accompagnati.

PRO MIGRANTI. Sul molo continuano le manifestazioni di solidarietà. “Facciamoli scendere” gridano le associazioni catanesi pro migranti. “E’ inaccettabile – ribadiscono i rappresentanti delle diverse associazioni – la scelta del Governo italiano, e in particolare del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, di impedire lo sbarco nel territorio italiano delle persone stremate e in precarie condizioni di salute. Nessun obiettivo politico del governo può giustificare l’utilizzo di centinaia di vite umane come arma di ricatto, considerate carne da macello, non vite e speranze ma numeri da distribuire o respingere. Catania è città di solidarietà e accoglienza e vogliamo che il nostro porto sia immediatamente aperto”.

ANCHE FICO. “La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone – tra cui alcuni minori non accompagnati – devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella Ue”, scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter.

IL CASO POZZALLO. Sulla questione della ripartizione dei migranti interviene il sindaco di Pozzallo (Ragusa) Roberto Ammatuna parlando con i giornalisti nel porto di Catania. “Ho una sensazione di grande pena dal punto di vista umano. Noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo a che fare con esseri umani che hanno attraversato il deserto per mesi e mesi, se non per qualche anno, e che poi sono stati richiusi nei campi di detenzione libici e poi hanno attraversato il Mediterraneo. Trattenerli qui ancora per alcuni giorni non mi sembra dal punto di vista umano una cosa molto corretta”.

Per Ammatuna, “succederà quello che è successo nei mesi scodi a Pozzallo: i Paesi europei si impegneranno a prendersi una quota di migranti, alcuni lo manterranno, altri no”. “A Pozzallo – ha spiegato Ammatuna – è accaduto che soltanto 50 migranti sono già stati trasferirti in Francia ma per quanto riguarda la Germania, il Portogallo e la Spagna, tutti Paesi che avevano assunto l’impegno di prendersi questi migranti, l’impegno non é stato mantenuto”. “Potrebbe accadere la stessa cosa oggi o domani, non penso – ha aggiunto – passeranno molto giorni. Questi Paesi europei assumeranno l’impegno e poi i migranti rimarranno sempre in Italia é il solito gioco scorretto da parte dell’Europa”.

“Il ministro Salvini – ha sottolineato Ammatuna – parte da una analisi corretta: la posizione dell’Europa è assolutamente sbagliata. I metodi sono un po’ drastici, non è che possa condividere la decisione di trattenere questi migranti in una nave”.