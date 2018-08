Giallo durante un party privato

CATANIA – Giallo nella notte fra lunedì e martedì ad Aci San Filippo. Una ragazza di 19 anni, residente ad Aci Catena potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale.

Secondo quanto raccontato al quotidiano La Sicilia in edicola, i genitori della ragazza non avrebbero trovato la figlia, con la quale avevano appuntamento, all’uscita di una festa privata. All’interno della villa, però, della ragazza non c’era alcuna traccia, nonostante gli altri invitati l’avessero vista poco prima intrattenersi con loro. Nessuna risposta al cellulare, dal quale arrivavano solo dei messaggi vaghi.

I genitori si sono rivolti ai carabinieri di Acireale, poco dopo la giovane è stata trovata riversa per terra, in stato confusionale e senza alcun ricordo di quanto successo in precedenza. La giovane è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale “Cannizzaro”. Per chiarire i dettagli e le dinamiche della vicenda gli investigatori stanno cercando di risalire alle ultime persone con cui la ragazza si è intrattenuta nella villa.