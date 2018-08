Catania, gambiano ferisce un poliziotto

CATANIA – Alle prime luci dell’alba di oggi, agenti delle volanti hanno arrestato il pluripregiudicato di nazionalità gambiana Imam Fatty, responsabile del reato di evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 3 del mattino, gli agenti, transitando per la via Moncada, hanno notato l’uomo, già noto ai poliziotti per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, che nel tentativo di non farsi riconoscere aveva abbassato il capo, cominciando a camminare velocemente verso la propria abitazione. Vedendosi raggiunto da uno di essi è riuscito a scagliarli contro un’anta del cancello d’ingresso all’edificio, causando al poliziotto un trauma contusivo.

Nonostante ciò, il gambiano è stato bloccato e ammanettato: dai primi accertamenti effettuati nell’immediatezza, l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari, facendosi sorprendere all’esterno della propria abitazione. Accompagnato in questura, il gambiano, su disposizione del pm di turno, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.