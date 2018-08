Chiosco, autolavaggio e panineria: a Catania fioccano le multe

CATANIA – Ieri pomeriggio raffica di controlli a Catania nelle zone del viale Mario Rapisardi e di San Giovanni Galermo. La polizia ha passato al setaccio due panifici, una rivendita di frutta e verdura, un chiosco bibite (sanzionato per occupazione di suolo pubblico), un autolavaggio e una gastronomia (sanzionati per mancata emissione di scontrino fiscale) e una panineria itinerante (sanzionata, oltre che per la mancanza di misuratore fiscale, poiché era sprovvista della necessaria copertura assicurativa), per un totale di 1.059 euro

Scattate anche 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con sanzioni per 7.564 euro.