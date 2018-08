Beccati di notte dalla polizia mentre spingevano uno scooter in via Musumeci

CATANIA – La scorsa notte la polizia di Catania ha arrestato per il furto di un motociclo i pregiudicati Yuri Scordino, 21 anni, e Sebastiano Graziano Canuto, 27. Intorno alle 3.10 gli agenti sono intervenuti in via Musumeci, dove erano stati segnalati due giovani intenti a spingere uno scooter.

Vedendo i poliziotti lo hanno abbandonato e sono scappati, cercando di nascondersi tra le auto in sosta ma entrambi sono stati bloccati. Addosso avevano oggetti per lo scasso e alcune chiavi di scooter.