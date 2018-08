PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato Isidoro Montalbano, 40 anni, palermitano accusato di evasione dagli arresti domiciliari e furto in appartamento in via Wagner a Palermo non distante dalla propria abitazione. Gli agenti hanno sentito suonare l’allarme di un’abitazione, poi hanno visto un uomo fuggire dalla finestra. E’ iniziato un inseguimento attraverso balconi e in un cortile di un ristorante in via Principe di Belmonte. I poliziotti grazie ai vigili del fuoco sono entrati in un appartamento disabitato dove si era nascosto Montalbano che poi aveva tentato di fare perdere le tracce scappando ancora dalla finestra, ma poi è stato bloccato in via Ammiraglio Gravina con una federa con alcuni oggetti preziosi rubati dall’appartamento.