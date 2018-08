Catania, Forza Italia replica al M5s: “Confronto serio sui temi della città”

CATANIA – In una nota diffusa dal M5s di Catania all’indomani dell’elezione della presidenza del Consiglio comunale, i sei consiglieri pentastellati accusavano i partiti della maggioranza e dell’opposizione di aver ordito delle alleanze strategiche per non concedere a un loro rappresentate il giusto riconoscimento in seno alle più alte istituzioni del sentato cittadino, così come prevede al prassi e il fair play della politica. Il M5s, infatti, è risultato il partito più votato a Catania.

I grilli hanno definito quanto accaduto in aula come un mero esercizio del solito “gattopardismo della vecchia politica”. A queste dichiarazioni ha risposto oggi il capogruppo di Forza Italia al Comune, il consigliere Santi Bosco.

“Siamo fermamente convinti che il gruppo pentastellato al Comune potrà nel corso del mandato elettivo di cinque anni portare avanti le istanze di rinnovamento che professa, indipendentemente dall’occupare un ruolo istituzionale anziché un altro. E proprio per questo assunto riteniamo distorta l’interpretazione secondo cui le elezioni del Presidente del consiglio Giuseppe Castiglione e dei vice Presidenti sarebbero stati frutto di logiche spartitorie di poltrone. Il M5stelle, che legittimamente rivendicava l’attribuzione di una vicepresidenza, deve tuttavia tenere conto che al Comune la coalizione più votata, tra quelle perdenti, è quella del centrosinistra che ha avuto il riconoscimento che anche lo Statuto e il regolamento comunale attribuisce alle opposizioni. Un orientamento istituzionale che e’ divenuto ormai prassi consolidata, anche all’ARS e del cui meccanismo, chiaro e trasparente, beneficiano proprio i grillini” spiega in una nota.

“Ci permettiamo, pertanto, di suggerire sommessamente che sono ben altri i temi su cui bisognerà confrontarsi costruttivamente e nell’interesse della Città – conclude Bosco – A cominciare da quello del dissesto finanziario su cui il sindaco Pogliese e il professore Grasso si sono già confrontati costruttivamente per realizzare nel governo e nel parlamento la necessaria convergenza che frutti provvedimenti legislativi idonei alle necessità della gravissima condizione delle finanze comunali. Senza contare che altri fronti della vita consiliare, anzitutto nella guida di importanti commissioni, potranno vedere i Cinquestelle stimolati a partecipare al lavoro istituzionale, nell’interesse della città e nella distinzione dei ruoli tra maggioranza e opposizione”.