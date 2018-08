Aci Bonaccorsi, morto 18enne in scooter

CATANIA – Un diciottenne, Jason Buglio, è morto nell’ospedale Cannizzaro di Catania per i postumi delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ad Aci Bonaccorsi.

Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, il cui conducente ha riportato lievi contusioni. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale.

La notizia ha colpito tutta la comunità del piccolo Comune dell’hinterland catanese. “Siamo profondamente colpiti dal drammatico incidente che ha portato alla perdita di un nostro giovanissimo concittadino – si legge in una nota del sindaco Di Mauro – Esprimo il cordoglio mio e dell’amministrazione per la prematura scomparsa di Jason Buglio, vittima questa notte di un tragico incidente stradale nei pressi della scuola elementare del paese, ai genitori, ai familiari ed amici di Jason, va la nostra vicinanza. Vicende simili lasciano sgomenti e non ci sono parole per descrivere il dolore di questa perdita”.