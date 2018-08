Pogliese: “Dialogo in Consiglio”. M5s: “Gattopardi da vecchia politica”

CATANIA – Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto stamani in municipio il neo presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, il vicepresidente vicario Carmelo Nicotra e il vicepresidente Lanfranco Zappalà per un primo scambio di opinioni sulle priorità da affrontare nell’assemblea cittadina. Il sindaco e i rappresentanti di vertice del consiglio hanno concordato sull’opportunità di una gestione improntata a rigore e trasparenza e di stabilire un calendario dei lavori d’aula che metta ai primi posti la grave crisi economico-finanziaria del Comune sfociata nella dichiarazione di dissesto della Corte dei Conti, il piano regolatore generale, la programmazione dello sviluppo produttivo della città.

“Sia il presidente Castiglione che i due vice Nicotra e Zappalà -ha detto il sindaco Pogliese- sono consiglieri che hanno lunga esperienza dei lavori d’aula e delle dinamiche consiliari che, ne sono certo, metteranno al servizio dei colleghi del Senato cittadino e del Comune. Sì è trattato di un incontro proficuo a cui ne seguiranno altri con tutte le espressioni politiche e istituzionali del consiglio perché, come ho più volte ripetuto, voglio avere un dialogo costante con il consiglio comunale”.

All’indomani dell’elezione, il M5s assume una posizione critica rispetto a quanto accaduto in aula. “Cambia tutto per non cambiare niente? – spiegano 6 consiglieri comunali pentastellati – Noi non lo consentiremo. I gattopardi ritornano, ma questa volta non troveranno campo libero. Il MoVimento 5 Stelle è stato il partito più votato e, per prassi istituzionale e per rispetto delle regole democratiche, sarebbe stato più che naturale assegnargli un ruolo di vicepresidenza. Ma giochini da vecchia politica e accordi sottobanco tra la maggioranza e una larga fetta di una certa “opposizione” hanno, di fatto, escluso il M5s, riservando le cariche ai soliti noti”.

“Ieri i portavoce comunali del M5s, nonostante lo sgarbo istituzionale ricevuto, hanno votato con coscienza, scevri da ogni compromesso. Abbiamo le mani libere e tutto questo ci permetterà di lavorare serenamente, svolgendo un ruolo d’opposizione costruttiva, concreta, che non scende a patti quando in ballo c’è il futuro della nostra città. Per pochi voti non abbiamo ottenuto la vicepresidenza del Consiglio comunale, e abbiamo assistito ad una serie di trattative per la spartizione delle poltrone che hanno palesato, in aula e nelle “stanze”, malumori anche nella maggioranza e in parte dell’opposizione”, dichiarano all’unisono i sei consiglieri comunali a 5 Stelle.

Gli attivisti del M5s Catania esprimono forte preoccupazione sulla tenuta e sulla coerenza di questa maggioranza e terranno sempre il “fiato sul collo” sul suo operato. Gli inciuci bipartisan, le spregiudicate spartizioni di poltrone e i cambi di casacca non appartengono al nostro Dna. Lo dimostreremo con i fatti.