L’audace colpo dei tre catanesi: catturati dopo una caccia all’uomo

Rapina a mano armata in una banca di Lipari: portano via 23.000 euro, i carabinieri li scovano nonostante tagli di barba e documenti falsi

LIPARI (MESSINA) – Alle 14.50 di ieri nell’isola di Lipari tre uomini armati di pistola e con il volto parzialmente coperto da un berretto sono entrati nella centralissima banca del Monte dei Paschi di Siena, in corso Vittorio Emanuele, e fingendosi clienti in attesa sono poi passati all’azione.

Prima si sono fatti consegnare 16 mila euro dalla cassiera, quindi all’interno della sala dedicata ai versamenti di denaro contante hanno sottratto a un cliente 7 mila euro. Sono scappati con il bottino di 23 mila euro, facendo perdere le loro tracce tra la folla.

E’ così scattata la caccia. Nella zona Canneto di Lipari i carabinieri hanno notato tre uomini le cui caratteristiche somatiche rispecchiavano grossomodo quelle dei rapinatori. Al tentetivo di avvicinamento è partita la fuga, conclusa dopo un breve inseguimento.

Due sono stati bloccati: Salvatore Galati, 31enne di Caltagirone, e Francesco Nicotra, 26enne di Catania, avevano l’intera refurtiva in uno zaino, nascosta assieme a una pistola giocattolo.

In serata è stato catturato anche il terzo fuggitivo sul lungomare di Canneto. Si tratta di Giuseppe Aiello, 56enne catanese, che aveva tagliato la barba per non farsi riconoscere e fornito un documento con diverse generalità. I tratti somatici però corrispondevano e la perquisizione ha consentito di recuperare anche una seconda pistola priva di tappo rosso, utilizzata durante la rapina.