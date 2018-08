Che disastro i cantieri catanesi

CATANIA – I carabinieri per l’intera giornata di ieri hanno ispezionato diversi cantieri edili etnei, denunciando l’amministratore unico di una impresa di costruzioni con sede legale a Catania.

Lunghissimo l’elenco delle carenze: inidoneità dei parapetti e tavole fermapiedi lungo le aperture nei muri e nei ballatoi prospicienti il vuoto; mancanza di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti; mancanza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori in conformità alle disposizioni vigenti; mancanza di idonei spogliatoi dotati di armadietti in numero congruo ai lavoratori impiegati in cantiere; mancanza di adeguati mezzi estinguenti; mancanza di idonei servizi igienici assistenziali; omessi provvedimenti in materia di primo soccorso; mancanza del pacchetto di medicazione.

Stesse magagne per un’altra azienda, e altra denuncia per l’amministratrice unica. Denunciati anche i titolari di tre ditte individuali: per la mancanza di idonee attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

Cinque complessivamente le ditte ispezionate, all’interno delle quali sono stati identificati tre lavoratori in nero. Un cantiere è stato sequestrato e sono scattate in totale multe per oltre 30.000 euro.