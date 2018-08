Catania riabbraccia Sant’Agata

CATANIA – Sant’Agata torna tra la sua gente nella tradizionale breve parentesi di agosto. Oggi, infatti, così come da anni vuole la tradizione (per permettere al popolo di devoti di poter venerare all’aperto le reliquie della santa Protomartire concittadina) si celebra il 892° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. Un momento di festa turbato, però, dal grave atto vandalico stigmatizzato ieri pomeriggio da monsignor Barbaro Scionti: è stata parzialmente imbrattata la lastra che protegge la seicentesca statua marmorea di S. Agata dopo i lavori di restauro dell’anno scorso resi necessari dai ripetuti atti vandalici. Un gesto che è stato oggetto di severe critiche anche da parte del vescovo durante l’omelia della santa messa celebrata nel pomeriggio.

Gremita sia la basilica Cattedrale – dove ieri mattina, nella cappella del sacello, è stato esposto il velo della santa, poi portato in processione nel pomeriggio (preceduto dalla candelora votiva voluta dal vescovo monsignor Salvatore Ventimiglia dopo l’eruzione lavica del 27 aprile 1766 che minacciava i casali etnei di Pedara e di Nicolosi e oggi curata dall’associazione maschile “Sant’Agata alla Cattedrale”) sia la piazza Duomo, tra fedeli e turisti curiosi di assistere alla grande manifestazione di fede e folklore.

“Dobbiamo impegnarci affinché la nostra Città, il nostro territorio, le nostre parrocchie siano sempre più ambienti dove ogni persona venga rispettata nella propria dignità e soccorsa nelle difficoltà – dice l’arcivescovo Salvatore Cristina nel suo intervento – Dobbiamo gareggiare singoli cittadini ed istituzioni pubbliche, parrocchie e gruppi di volontariato civili ed ecclesiali, enti di assistenza e di beneficenza a fare di più e meglio e in ogni caso tutto quello che ci è possibile nei riguardi di quanti hanno bisogno”.

Prima assoluta per il nuovo sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e per la nuova amministrazione comunale. “ Al riguardo, rivolgo un particolare augurio alla nuova amministrazione cittadina, che per la prima volta vive l’incontro con la Patrona Agata, affinché possa continuare nel bene già avviato ed esistente, intensificandolo alla luce degli impegni assunti e delle attese degli elettori. Come possiamo facilmente comprendere, tutto ciò esige anzitutto il riconoscimento che abbiamo bisogno di modificare tanti nostri modi di pensare e di comportarci. In tal senso, mi limito ad accennare che i Vescovi di Sicilia, lo scorso 9 maggio, abbiamo pubblicato una Lettera per ricordare il forte appello di San Giovanni Paolo II “Convertitevi” rivolto il 9 maggio 1993 ad Agrigento nella Valle dei Templi ai mafiosi, ai malavitosi di ogni specie, ma estensibile a quanti arrecano danno al bene comune, alla serenità e alla concordia dei cittadini. Si tratta di un documento che nei prossimi mesi terremo presente nelle nostre parrocchie, nelle varie associazioni e ci auguriamo pure a livello di opinione pubblica” conclude il vescovo.

Poco dopo le 20, solenne processione con il busto reliquiario e lo scrigno delle reliquie di Sant’Agata con la partecipazione delle associazioni agatine cittadine, attraverso piazza Duomo, Porta Uzeda, via Beato Cardinale Dusmet (sparo di fuochi d’artificio), via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele II con rientro in basilica dopo il giro di piazza Duomo per l’ultimo saluto a Sant’Agata prima di rivederla per le tradizionali celebrazioni di febbraio, nei giorni in cui Catania celebra la festa per la sua Santa Patrona.