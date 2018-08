PALAGONIA (CATANIA ) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato Giuseppe Oglialoro, 50enne di Ramacca, già in manette nel 2017 a Castel di Iudica per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale. Si era appellato giuridicamente alla detenzione carceraria chiedendo una misura alternativa che non è stata accolta dai giudici, i quali ne hanno ordinato l’arresto e la reclusione nel carcere di Caltagirone.