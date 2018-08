Ferragosto “fumante” al Tondicello, preso il pusher che riforniva la Plaia

Andavano da lui per “festeggiare” il 15 agosto in spiaggia con gli spinelli: pizzicato dai carabinieri

CATANIA – Appostandosi nella zona del Tondicello, i carabinieri di Catania hanno beccato un giovane pusher che piazzava il “fumo” ai clienti che da lì a poco avrebbero consumato lo spinello alla Plaia per “festeggiare” il ferragosto.

Bloccato e perquisito, il ventiduenne Saro Andrea Discanno è stato trovato in possesso di 100 euro in banconote di piccolo taglio, appena incassate, mentre diverse dosi di marijuana sono state recuperate in una casa diroccata nelle vicinanze. Il giovane è stato relegato agli arresti domiciliari.

Per i militari etnei è stato un Ferragosto impegnativo: controllate in giro per la città 100 persone e comminate sanzioni al codice della strada per oltre 20.000 euro (soprattutto guida senza cintura di sicurezza e mancanza dei seggiolini di sicurezza per i bambini).