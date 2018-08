Comune di Catania, Castiglione è presidente. Malpancismi in #DiventeràBellissima

Luca Ciliberti . I retroscena. Tra mugugni e strappi politici s’insedia il nuovo Consiglio: ruolo di primo piano ai lombardiani, l’ex FdI Nicotra vicario con il sorteggio. Il Dem Zappalà la spunta sul grillino Grasso. L’ex assessore Di Salvo spacca il centrosinistra. Prima assoluta per il M5s in aula

CATANIA – Il valzer del moscerino. Se la prima seduta del Consiglio comunale di Catania avesse avuto una colonna sonora, le note sarebbero state probabilmente quelle del celebre motivetto dello Zecchino d’oro, tanto simpatiche quanto inutili nella sostanza. Perché la politica e il ruolo svilito nel senato cittadino non consente scossoni, soprattutto in una maggioranza di governo ampia, così com’è quella uscita dalle urne lo scorso 10 giugno che ha incoronato Pogliese sindaco.

Eppure qualcuno ci ha provato a forzare la mano, rivendicando richieste di poltrone, cariche e posti al sole nella legittima dialettica d’aula.

Alla fine delle votazioni per eleggere il presidente del consiglio comunale e due vice presidenti, la rottura arriva da chi non te l’aspetti. Il movimento politico del presidente della Regione, Nello Musumeci, esce dalla maggioranza e si mette di traverso perché, secondo i suoi rappresentanti, non sarebbe stato riconosciuto il giusto peso a #DiventeràBellissima, che alla fine della fiera tra mugugni e malpancismi non ha portato a casa nulla. Niente, così come ha fatto il M5s che, più per inesperienza che per rigidità di vedute, è rimasto a bocca asciutta nonostante sia risultato alle ultime elezioni il primo partito a Catania. Infine il centrosinistra, che Bianco riesce a spaccare su scelte “non condivise” in coalizione ottenendo, però, la vice presidenza che il fair play istituzionale riserva alle opposizioni.

Dopo il giuramento di rito si comincia con l’elezione del presidente del Consiglio comunale. Come ampiamente previsto alla vigilia la maggioranza chiude sul nome di Giuseppe Castiglione di “Grande Catania”, riservando al gruppo di Raffaele Lombardo un secondo ruolo di governo dopo la nomina di assessore al Welfare del nipote Giuseppe.

Una scelta che infastidisce non poco Manfredi Zammataro (riferimento consiliare dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza) e il consigliere Andrea Barresi (1.728 preferenze nella terza lista del sindaco e secondo più votato in assoluto dopo Giovanni Grasso del M5s) supportato in campagna elettorale dallo stesso staff di Salvo Pogliese.

Castiglione incassa il sostegno della minoranza Dem (“Con Bianco per Catania” e “Catania 2.0” dei parlamentari Luca Sammartino e Valeria Sudano) che in fase di contrattazione aveva avuto garanzia di un appoggio per la vice presidenza. I primi scelgono l’esacampione, il selfie-consigliere Lanfranco Zappalà (riferimento di Giovanni Burtone) eletto per il sesto mandato consecutivo, ma registrano il malpancismo dell’ex assessore Salvo di Salvo che rivendica la carica e che alla fine lascerà formalmente il suo gruppo.

Nel segreto dell’urna Castiglione conquista 22 voti, di cui 7 dal centrosinistra, in pratica 8 in meno rispetto alla sua maggioranza politica. I tre consiglieri di #DiventeràBellissima, infatti, scelgono di tenere in casa i loro voti preferendo Antonino Penna, mentre altri 5 fanno i franchi tiratori . Il M5s, coerentemente, vota scheda bianca.

Applausi, strette di mano e abbracci di rito, mentre i telefonini cominciano a diventare incandescenti. Sul nome del vice presidente vicario la maggioranza cerca di prendere tempo chiedendo il rinvio della seduta. L’ex sindaco Bianco capisce le difficoltà, chiede e ottiene il voto per proseguire l’assemblea, di fatto mettendo sotto la maggioranza per un voto.

Si prende tempo, i pontieri cercano invano di ricucire lo strappo in una riunione a porte chiuse con tutte le parti politiche che hanno sostenuto Pogliese. Scene dal psicodramma collettivo. Il cardio-assessore Pippo Arcidiacono riesce a mettere d’accordo i suoi di Forza Italia, mentre la manager prestata alla politica Barbara Mirabella resta di stucco davanti ai volti tesi e delusi dei consiglieri comunali che sull’asse Palermo-Catania non riescono a cavare un ragno dal buco.

#DiventeràBellissima e lo stesso Andrea Barresi rimandano al mittente le offerte per la vice presidenza vicaria che, dopo due votazioni, va a Carmelo Nicotra (In campo con Pogliese). Curioso il modo in cui si è arrivato all’indicazione: sembra che l’ex consigliere di Fratelli d’Italia abbia vinto un sorteggio contro Salvo Giuffrida (Lista Pogliese sindaco) che, spazientito, ha lasciato l’aula prima del termine della seduta.

Sul nome del secondo vice presidente il M5s prova senza convinzione il colpo di mano, stimolato dall’ex assessore Salvo Di Salvo che, oltre al suo voto in netta rottura con l’ex sindaco, porta sul nome di Giovanni Grasso anche le preferenza dei 3 consiglieri Dem sponda Sammartino-Sudano, dei 3 consiglieri di #DiventeràBellissima e di qualche scontento tra i partiti di maggioranza.

Alla fine il grillino prenderà 14 preferenze (+2 nulle) contro i 19 voti che servono giusti giusti per regalare a Lanfranco Zappalà la soddisfazione dell’etichetta con il suo nome sulla porta della stanza del vice presidente del Consiglio comunale di Catania. Soddisfatta la giunta, che nelle singole componenti politiche cercherà di ricompattare i ranghi nei ruoli di sottogoverno.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti