Nuvole, acquazzoni e barche in difficoltà: ma le spiagge siciliane sono affollate

PALERMO – Qualche acquazzone notturno, nella parte tirrenica della Sicilia, e un po’ di nuvole che ancora persistono ma che non allontanano i vacanzieri dalle spiagge. Il sole la fa da padrone, invece, nella parte meridionale dell’isola.

MUSEI APERTI. I turisti – si registra un numero consistente di presenze, con località come Lampedusa, Pantelleria, Cefalù che contano picchi d’affluenza – possono anche visitare siti archeologici e musei. A Palermo, quest’anno capitale italiana della cultura, sono numerose le iniziative culturali, a partire dalle attività di “Manifesta” e quelle collaterali.

BARCHE IN DIFFICOLTA’. All’alba alle Eolie c’è stato un acquazzone che ha colto di sorpresa i circa 100 mila turisti che affollano le 7 isole dell’arcipelago. Due barche a vela e uno yacht in difficoltà per il mare agitato, al largo di Lipari, sono stati soccorsi in nottata dalla guardia costiera. A bordo c’erano 6 adulti e 4 bambini, trasbordati sui mezzi della capitaneria. Le barche hanno lanciato un sos quando si trovavano al largo di Calandra e di Marina Corta.

UN BAGNO DI TROPPO. Soccorsi dai sub dei vigili del fuoco a Isola delle Femmine e sul lungomare di Carini, in provincia di Palermo, anche tre persone che di notte durante i festeggiamenti in spiaggia per il Ferragosto, e dopo aver mangiato e bevuto, hanno fatto il bagno e si sono trovate in difficoltà, scomparendo alla vista. Gli amici che arano a riva hanno chiamato i soccorsi.