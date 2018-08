E’ morta Rita Borsellino, simbolo antimafia alla ricerca di verità

PALERMO – È morta Rita Borsellino, 72 anni, la sorella del giudice Paolo Borsellino, ucciso nella strage di via D’Amelio il 19 luglio 1992. Rita Borsellino era malata da tempo e negli ultimi mesi le sue condizioni erano molto peggiorate. Oggi pomeriggio il decesso all’ospedale Civico di Palermo. La camera ardente sarà allestita da domattina nel bene confiscato alla mafia in via Bernini 52, a Palermo, e assegnato dal Comune al Centro Studi “Paolo Borsellino”.

L’ultima uscita pubblica di Borsellino risale allo scorso 18 luglio, alla vigilia del 26esimo anniversario della strage di via D’Amelio. Visibilmente stanca e molto affaticata, Rita Borsellino, nonostante fosse costretta sulla sedia a rotelle, voleva essere presente, come ha fatto negli ultimi 25 anni. ”La memoria è vita che si coltiva ogni giorno”, aveva detto Rita Borsellino in quella occasione.

Dopo la morte del fratello Paolo era diventata una testimonial nella lotta alla mafia. Dopo la strage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, aveva iniziato a girare per le scuole per parlare ai giovani dea figura del giudice ucciso da Cosa nostra. Farmacista, sposata, tre figli, Rita Borsellino divenne nel 1995 vicepresidente di Libera, l’associazione antimafia fondata da don Luigi Ciotti, di cui è stata nominata presidente onoraria nel 2005. Carica che ha ricoperto fino a quando, nell’inverno dello stesso anno, si era candidata alla presidenza della Regione Siciliana sfidando il governatore uscente Salvatore Cuffaro che fu rieletto, ma Rita Borsellino ottenne oltre il 41% dei consensi.

Dal 1994 assieme all’Arci Sicilia e in seguito con la collaborazione di Libera contribuisce all’ideazione e alla crescita dell’iniziativa ‘La Carovana Antimafie’, un’esperienza ormai di carattere internazionale che mira a ”portare per tutte le strade” l’esperienza di un’antimafia propositiva che vuole incidere positivamente sulla realtà economica, sociale, amministrativa dei luoghi che attraversa stringendo intrecci solidali ed etici tra i cittadini, le istituzioni e le diverse realtà della società civile organizzata presenti sui territori. Rita Borsellino è stata anche parlamentare europea.

Delle cerimonie ufficiali amava quel che di più spontaneo offrivano le occasioni: in via D’Amelio, anche lo scorso 19 luglio, anniversario della strage di mafia del ’92, Rita Borsellino aveva occhi e orecchie per quel centinaio di bambini delle scuole che si trovavano lì a reclamare, già così presto, “il diritto di tutti allo sport”, dal titolo di un progetto che avevano seguito con le maestre. Quello di quest’anno per Rita Borsellino è stato l’ultimo appuntamento nel luogo dove suo fratello Paolo e 5 agenti della scorta furono assassinati.

Fiaccata nel fisico dalla malattia, aveva comunque voluto esserci, anche per sostenere le battaglie della nipote Fiammetta, la figlia di Paolo, nella ricerca della verità sulla morte del padre, ancora avvolta dal mistero dopo quattro processi: “Quello che dice Fiammetta – spiegò Rita Borsellino quando la nipote, nel 2017, parlò di ’25 anni di schifezze e menzogne’ – è Vangelo”. Dopo le denunce di Fiammetta, la sorella minore di Paolo si aspettava che il 2018 fosse l’anno risolutivo e si ponesse fine a quella cascata di “coriandoli di verità”, come definiva quella “ricerca diventata un tema carnascialesco”. E insisteva sulla “mancanza di volontà a far luce su quanto accadde 26 anni fa in via d’Amelio.

“Qualcuno sa, molti sanno e se la verità non viene fuori è perché forse non c’e’ una richiesta sufficientemente forte. Invece la società deve pretenderla. Non e’ possibile che le istituzioni per 25 anni continuino a fare finta di cercarla”. Nella società degli adulti Rita Borsellino probabilmente non vedeva la forza necessaria per chiedere la verità, ma forse la vedeva nei bambini di via D’Amelio, nella generazione che verrà.

TUTTI I MESSAGGI DI CORDOGLIO. Tra i primi a esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia c’è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Ho appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Rita Borsellino, alla quale mi legavano sentimenti di vera amicizia e di condivisione. Con coraggio e determinazione, ha raccolto l’insegnamento del fratello Paolo, diventando testimone autorevole e autentica dell’antimafia e punto di riferimento per legalità e impegno per migliaia di giovani. Ai suoi familiari esprimo la mia vicinanza e la più grande solidarietà”.

Si associa al cordoglio il presidente della Camera, Roberto Fico. “Rita Borsellino è stata una protagonista appassionata e instancabile della lotta della società civile contro la mafia, combattendola con il suo esempio e il suo coraggio. La sua scomparsa mi addolora, ai suoi cari va in questo momento il mio pensiero”.

“Con Rita Borsellino scompare una figura di grande umanità e una vera combattente per l’affermazione dei valori della legalità e della democrazia” commenta , Maria Falcone, sorella del giudice ucciso nella strage di Capaci, simbolo insieme a Paolo Borsellino, della lotta alla mafia – Reagì al grande dolore per la drammatica perdita del fratello Paolo con la determinazione di far continuare a vivere le idee per cui lui aveva lottato fino alla morte. Oltre all’impegno nelle istituzioni, è stata testimone, in particolare con i più giovani, dell’importanza della memoria nella costruzione di un futuro libero dalle mafie. La ricorderemo sempre con gratitudine e affetto”.

Per il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci “con Rita Borsellino scompare una figura simbolo di testimonianza antimafia e di impegno della società civile. Nonostante il dolore familiare e la sua lunga malattia, con coraggio e determinazione non hai mai smesso di lottare e sperare per la verità sulla strage di via D’Amelio. Giunga ai familiari il sincero cordoglio del governo regionale, interprete del sentimento di tutta la comunità siciliana”. “Onoriamo oggi – aggiunge il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè – una donna straordinaria che si è contraddistinta per l’impegno profuso contro tutte le mafie e le ingiustizie”. Il presidente Miccichè ha fatto giungere alla famiglia di Rita Borsellino le sue condoglianze e quelle di tutta l’Assemblea regionale siciliana.

“Provo grandissimo dolore per la scomparsa di Rita Borsellino, che con la sua dolce determinazione ha combattuto tante battaglie non solo di legalità e civiltà nella nostra Isola e nel nostro Paese – scrive in una nota il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – Rita ha saputo trasformare la tragedia e la violenza che hanno colpito la sua famiglia in impegno civile; un impegno che ha contribuito a trasformare Palermo e che rimarrà scolpito nella storia e nella memoria di questa città. In questo momento triste sono vicino alla sua straordinaria famiglia, cui va un caloroso abbraccio”.

“Esprimo profondo cordoglio per la morte di Rita Borsellino che ho avuto l’onore di conoscere personalmente nel corso degli anni ed apprezzarne la sensibilità, la determinazione e la passione civica nella costante ricerca della verità sulle stragi” aggiunge il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

“Rita Borsellino ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità e all’educazione civica dei più giovani. Ha rappresentato un punto fermo per migliaia di cittadini con eleganza, tenacia, passione. Cara Rita, abbraccia Paolo e Agnese, e rassicurali: non ci fermeremo mai” scrive su Twitter Pietro Grasso, senatore di LeU.

“Un pensiero commosso e tanta gratitudine per Rita Borsellino. Il suo impegno contro le mafie e per una nuova cultura della legalità a partire dai giovani rimarrà un esempio per tanti” aggiunge sempre su Twitter il segretario del Pd Maurizio Martina. “La scomparsa di Rita Borsellino lascia un vuoto nel centrosinistra ed in tutta la Politica Siciliana” aggiunge Fausto Raciti, segretario regionale del Pd siciliano. “Il suo impegno, la forza e la caparbietà con cui ha portato avanti le sue battaglie sono stati un esempio per tantissimi siciliani e per i giovani della nostra terra – ha aggiunto – Alla famiglia esprimo il mio personale cordoglio e quello del Partito Democratico della Sicilia”.

Per Claudio Fava, presidente della commissione regionale antimafia all’Assemblea siciliana “se n’è andata un’amica preziosa, una donna coraggiosa, una straordinaria siciliana. Ci mancherà”.

Vicinanza alla famiglia e a coloro che hanno conosciuto Rita Borsellino e con lei hanno condiviso l’impegno politico e per la legalità, è stato espresso dall’ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi. “La sua è stata – ha detto – una presenza importante per l’impegno contro la mafia e perchè si accertasse la verità sulla morte del fratello ma anche per la vita politica siciliana e dell’intero paese. E’ stata infatti una egregia rappresentante italiana al Parlamento Europeo”. Bindi ricorda poi “la grande umiltà con cui Rita ha svolto il suo lavoro. Io credo che in paradiso ci sarà una grande festa per l’incontro tra Paolo e Rita. Il modo migliore per ricordarla e per continuare il suo impegno politico è cercare la verità sui misteri che questo paese porta con se”.

“Con commozione salutiamo Rita Borsellino che aveva fatto della tragedia della sua famiglia una missione portando tra i giovani, le persone e nei luoghi della politica l’orgoglio delle battaglie per la legalità contro tutte le mafie” si legge in una nota la Cgil nazionale commenta la scomparsa di Rita Borsellino. “Per tutti noi, il modo migliore per ricordarla – prosegue la nota – è quello di portare avanti il suo impegno concreto per la legalità, contro le tutte le mafie e nella memoria perché come spiegava. La mafia si vince nel momento in cui ne parliamo, nel momento in cui non dimentichiamo chi come Giovanni e Paolo e tanti altri hanno speso la loro vita in nome della battaglia contro la criminalità mafiosa”.