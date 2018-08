PALERMO – Un uomo di 40 anni è caduto da un albero mentre stava raccogliendo carrube ha sbattuto la testa e si trova in gravi condizioni in ospedale. E’ successo ieri pomeriggio a Terrasini (Pa) in contrada Calarossa.

Assieme al fratello si trovava sull’albero quando ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato all’ospedale Villa Sofia a Palermo. E’ ricoverato al trauma center.