Salvini: “Sì, aiuteremo Catania”

CATANIA – “Sì, siamo qui per cercare di andare avanti e non tornare indietro”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a un giornalista che gli ha chiesto se il governo nazionale aiuterà Catania dopo il dissesto. Il leader della Lega è arrivato sotto l’Etna per una visita a una azienda confiscata alla mafia e ha partecipato a una seduta della giunta comunale accanto al sindaco Salvo Pogliese.

“Ho ascoltato con sconcerto dell’eredità della precedente amministrazione di Catania – ha aggiunto – e sarebbe bello che qualcuno prima o poi rispondesse della mala gestione, di come si spendevano i soldi… Non puoi avere un buco di quasi un miliardo e mezzo. Il denaro pubblico è sacro e qualcuno dovrà risponderne penalmente e civilmente, oltre che politicamente”.

Anche Pogliese ha chiesto un intervento straordinario per la città: “Conto di tornare con buone notizie nelle prossime settimane – ha risposto Salvini -. Da parte del governo c’è la disponibilità di venire incontro a Catania con l’impegno però di guardare avanti, facendo tesoro degli errori fatti. Già in passato il governo di cui facevo parte aveva erogato parecchi soldi per salvare Catania dal dissesto. Posso farmi carico di un secondo tentativo… Qualcuno mi chiederà ‘ma come, ancora…’, ma sono sicuro che amministratori e cittadini dimostreranno che la fiducia era, ed è ben riposta”.

“È chiaro che non entro nel merito delle responsabilità passate – ha deto ancora il ministro -, però non voglio che ci vadano di mezzo i cittadini per pessime gestioni politiche. Ne parlo con il governatore Musumeci. C’è da lavorare di più e meglio. Non sempre è questione di più soldi, perché i soldi a volte ci sono ma vengono spesi male. Non faccio il processo al passato. Sono ministro da due mesi. Mi interessa rispondere ai catanesi. Vedremo di essere concreti e veloci”.

Immancabile un accenno ai migranti: “Posso ribadire che l’Italia ha accolto più di 700 mila immigrati sbarcati negli ultimi anni. Abbiamo dato. I nostri porti sono chiusi, i nostri cuori sono aperti per aiutare questi ragazzi a non scappare da casa loro. Se questa ennesima nave attraccherà, mi dicono lo farà a Malta e gli immigrati verranno suddivisi su altri Paesi europei. Finalmente. Era l’ora. L’Italia non poteva continuare ad essere il campo profughi di tutta Europa. Evidentemente il no, la determinazione e il coraggio di questo governo è servito a svegliare l’Europa”.

Per quanto riguarda la lotta alla mafia, “nel mio governo è la priorità. Sono qui a rendere omaggio ai lavoratori che non hanno mollato, agli amministratori che dopo la confisca hanno permesso a questa azienda di andare avanti. È uno dei 15 mila beni che voglio che siano usati sempre di più è sempre meglio”, ha detto Salvini dopo la sua visita alla Geotrans, azienda confiscata alla criminalità organizzata.

Infine un riferimento inevitabile al crollo del ponte di Genova: “L’ho percorso centinaia di volte, però adesso da cittadino italiano farò di tutto per avere nomi e cognomi dei responsabili passati e presenti perché è inaccettabile che in Italia si muoia così. Oggi sono in Sicilia come previsto. Domani mattina sono in Calabria come promesso. Ho annullato una parte della presenza e nel pomeriggio sarò a Genova ovviamente a fianco dei soccorritori”.