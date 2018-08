“Preoccupati per il dissesto a Catania”

I sindacati scrivono al vice premier Matteo Salvini: “Pericolo concreto del blocco di opere pubbliche essenziali per la città”. Tutte le tappe della visita del ministro in Sicilia

CATANIA – “Catania vuole e deve tornare a essere una città virtuosa per poter guardare con speranza a un futuro migliore. Un obiettivo per il quale è nostro dovere continuare a lavorare, in sinergia e col pieno sostegno delle istituzioni”.

E’ un passo di una lettera da consegnare, in occasione della sua visita oggi in città, al vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che le segreterie provinciali di Catania di Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno inviato al sindaco di Catania. I sindacati si dicono “fortemente preoccupati” per l’emergenza che sta vivendo il Comune di Catania con la proclamazione del dissesto finanziario e temono “per il futuro dei lavoratori coinvolti, per l’efficienza dell’apparato amministrativo e perché “a rischio ci potrebbe anche essere la predisposizione dei progetti esecutivi relativi proprio alle opere pubbliche del Patto per Catania”.

Paventano ricadute dal punto di vista occupazionale e strutturale ed il rischio di tenuta sociale “se tutto ciò, assieme al rinvio al 2020 dei fondi destinati alle periferie, dovesse tradursi nell’ennesimo ritardo e al blocco di cantieri e opere pubbliche essenziali”.

Cgil, Cisl, Uil e Ugl si dicono certi che la presenza di Salvini “rappresenti l’attenzione del governo nazionale a una città e a un territorio in cui le forze sociali e imprenditoriali, col supporto concertativo delle amministrazioni comunali, in questi anni difficilissimi di crisi e di impoverimento, si sono impegnate per creare opportunità di sviluppo e spingere affinché si potessero cogliere tutte le opportunità possibili di finanziamento, necessarie alla ripresa del tessuto economico e produttivo e alla coesione sociale”.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini alle 15.30 visiterà l’azienda confiscata alla mafia Geotrans, nella zona industriale di Catania. Dopo l’incontro con la stampa il ministro si recherà a palazzo degli Elefanti, sede del Municipio di Catania e dopo gli incontri istituzionali si svolgerà una conferenza stampa.

Il titolare del Viminale si sposterà poi in provincia di Messina: prima sarà alla base navale di San Raineri, a Messina, dove alle 18,45 visiterà il pattugliatore multiruolo Monte Sperone del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza e poi, alle 19.45, andrà a Furci Siculo (Me) in piazza Petroselli sul lungomare, per un incontro istituzionale con il sindaco del comune Ionico e responsabile provinciale enti locali della Lega, Matteo Francilia, al quale parteciperà anche l’assessore comunale a Catania e responsabile regionale enti locali del partito, Fabio Cantarella. Al suo arrivo è previsto un punto stampa con i giornalisti. Subito dopo Salvini farà un giro a piedi sul lungomare di Furci, per fermarsi poi a cena al ristorante ‘Sapori di Mare’ dove si svolgerà una riunione politica con gli esponenti locali della Lega.