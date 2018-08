Sequestrato il pesce catanese che finiva nei ristoranti di Ognina

Congelato in via Messina senza tracciabilità: la guardia di finanza confisca 400 chili. FOTO

CATANIA – Pesce non in regola a Catania. La guardia costiera ha ispezionato due laboratori alimentari di via Messina, dove venivano lavorati e conservati prodotti che successivamente finivano in noti ristoranti di Ognina.

Sono stati sequestrati di più di quattrocento chili tra cui pesce spada, alici e calamari. Il pesce congelato non era in regola con la prescritta documentazione sulla tracciabilità. Dunque sarebbe stato venduto all’interno dei ristoranti senza essere idoneo al consumo. Sono pertanto scattati i sigilli all’interno delle celle frigo e ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative.

La verifica dei militari si è anche rivolta ai menù dei diversi locali sottoposti a controllo. In particolare sull’obbligo di indicare, in modo chiaro e inequivocabile, che nella lista delle vivande poste sui tavoli il consumatore sia chiaramente informato sul fatto che i prodotti che si intendono consumare provengano da specie congelate o di contro si tratti di prodotto fresco.